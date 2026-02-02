Cane intrappolato in un canalone e salvato dai vigili del fuoco. Una disavventura fortunatamente a lieto fine per Petra, animale di razza ariegois.

Cane intrappolato in un canalone e salvato dai vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei pompieri per recuperare la cangolina, bloccata in una zona piuttosto impervia.

A entrare in azione è stata una squadra speleo alpino fluviale, intervenuta con due mezzi poco dopo mezzogiorno nella zona dell’Alpe Morissolo, vicino alla cima. La protagonista è Petra, cane di taglia media, che durante una battuta di caccia si era allontanata dal gruppo, spingendosi in un’area difficile da raggiungere con canaloni molto ripidi.

Forse il ghiaccio ha messo in difficoltà l’animale, che si è fermato in un punto anche relativamente sicuro, salvo però non riuscire più a spostarsi e a risalire. Nemmeno i richiami del padrone hanno sortito l’effetto sperato. Sono dunque stati chiamati i soccorsi.

I pompieri lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e hanno accompagnato fuori dalla zona pericolosa, riconsegnandolo al proprietario. Il cane era in buone condizioni, anche se inevitabilmente spaventato.

