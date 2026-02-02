Seguici su

Cronaca

Cane intrappolato in un canalone e salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per Petra durante una battuta di caccia

Pubblicato

2 minuti fa

il

cane intrappolato in un canalone

Cane intrappolato in un canalone e salvato dai vigili del fuoco. Una disavventura fortunatamente a lieto fine per Petra, animale di razza ariegois.

Cane intrappolato in un canalone e salvato dai vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei pompieri per recuperare la cangolina, bloccata in una zona piuttosto impervia.

A entrare in azione è stata una squadra speleo alpino fluviale, intervenuta con due mezzi poco dopo mezzogiorno nella zona dell’Alpe Morissolo, vicino alla cima. La protagonista è Petra, cane di taglia media, che durante una battuta di caccia si era allontanata dal gruppo, spingendosi in un’area difficile da raggiungere con canaloni molto ripidi.

Forse il ghiaccio ha messo in difficoltà l’animale, che si è fermato in un punto anche relativamente sicuro, salvo però non riuscire più a spostarsi e a risalire. Nemmeno i richiami del padrone hanno sortito l’effetto sperato. Sono dunque stati chiamati i soccorsi.

I pompieri lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e hanno accompagnato fuori dalla zona pericolosa, riconsegnandolo al proprietario. Il cane era in buone condizioni, anche se inevitabilmente spaventato.
LEGGI ANCHE: Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.