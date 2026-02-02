Addio a Roberto Rastello, morto a soli 41 anni

Grave lutto a Candelo per la prematura scomparsa di Roberto Rastello, morto a soli 41 anni dopo una breve malattia. La notizia ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità, dove era molto conosciuto.

Roberto Rastello è morto a soli 41 anni

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati il papà Piero, la mamma Patrizia, il fratello Stefano con Silvia e il piccolo Nicolò, insieme a tutti i parenti.

Mercoledì l’ultimo saluto a Candelo

Nel pomeriggio di domani, martedì 3 febbraio, familiari e amici pregheranno per lui durante il rosario, che sarà recitato alle 19,15 a Candelo nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Il funerale è invece in programma mercoledì 4 febbraio, alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Al termine della cerimonia religiosa, Roberto Rastello verrà tumulato nel cimitero del paese.

In attesa delle esequie, è possibile rendere visita al 41enne nella sala commiato dell’impresa Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo. Gli orari sono i seguenti: 8,30-12 e 14,30-18.

