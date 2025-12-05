Seguici su

CronacaValle Cervo

Donna si sente male ad Andorno: arriva l’elisoccorso

Mattinata movimentata in paese con l’arrivo dei soccorsi.

Pubblicato

2 ore fa

il

prognosi riservata

Donna si sente male ad Andorno: arriva l’elisoccorso

Donna si sente male ad Andorno: arriva l’elisoccorso

Stamattina intervento dell’elisoccorso ad Andorno Micca. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. Stando alle prime ricostruzioni la persona avrebbe accusato un malore. Vista la gravità della situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha proceduto a recuperare la vittima. E ha proceduto al ricovero in ospedale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.