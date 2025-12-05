CronacaValle Cervo
Donna si sente male ad Andorno: arriva l’elisoccorso
Mattinata movimentata in paese con l’arrivo dei soccorsi.
Stamattina intervento dell’elisoccorso ad Andorno Micca. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. Stando alle prime ricostruzioni la persona avrebbe accusato un malore. Vista la gravità della situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha proceduto a recuperare la vittima. E ha proceduto al ricovero in ospedale.
