Donna si sente male ad Andorno: arriva l’elisoccorso

Stamattina intervento dell’elisoccorso ad Andorno Micca. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. Stando alle prime ricostruzioni la persona avrebbe accusato un malore. Vista la gravità della situazione è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha proceduto a recuperare la vittima. E ha proceduto al ricovero in ospedale.

