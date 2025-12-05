Bancarotta fraudolenta: la Finanza arresta cinque persone

Si erano spacciati per esperti di risanamento finanziario, in realtà hanno mandato sul lastrico una società di Verbania intascando soldi e benefici.

Nella mattinata di venerdì 5 dicembre, i militari del comando provinciale della guardia di finanza del Vco, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verbania e con la collaborazione della polizia, a conclusione di indagini svolte anche nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como, stanno dando esecuzione a quattro misure cautelari in carcere, una di arresti domiciliari e un obbligo dimora, per reati di bancarotta fraudolenta.

Le indagini dei finanzieri del Vco hanno portato alla scoperta di una frode messa in atto dai sei indagati, che spacciandosi per professionisti del risanamento finanziario di aziende in crisi, attraverso siti web ben strutturati in cui pubblicizzavano attività di consulenza legale volte a risanare aziende in difficoltà, avrebbero agito per l’appropriazione illecita di tutti i beni merce, beni strumentali e liquidità giacenti sui conti correnti di una società di capitali in difficoltà operante nella zona di Verbania.

