Devastano le cappelle per rubare il rame. Raid notturno al cimitero di un paese confinante con il Biellese Orientale. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre i ladri hanno preso di mira almeno cinque o sei cappelle funerarie.

Devastano le cappelle per rubare il rame

L’obiettivo era impossessarsi degli oggetti in rame custoditi all’interno, in particolare alcuni pesanti vasi. Un’incursione che ha lasciato svariati danni: vetri in frantumi, attrezzature rovesciate e tracce di bruciature sulle pareti.

Per staccare gli oggetti metallici dalle strutture delle cappelle funerarie sarebbe stata utilizzata una fiamma ossidrica. Una circostanza testimoniata dalle tracce lasciate sulle pareti, dove sono rimasti evidenti segni di annerimento. All’interno di una delle cappelle è stato inoltre rinvenuto uno spesso strato di cenere sul pavimento, indizio di un incendio divampato durante le operazioni dei malviventi. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni materiali in legno e plastica custoditi nella cappella e utilizzati per le periodiche operazioni di pulizia.

Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le cappelle confinanti, evitando conseguenze ancora più pesanti. Il bilancio dell’incursione avrebbe quindi potuto essere ben più grave rispetto ai danni già riscontrati.

Ingenti danni

Per accedere all’interno delle sepolture, i ladri non si sono nemmeno preoccupati di scassinare le serrature delle porte. Hanno preferito mandare in frantumi a martellate le superfici vetrate, aprendosi così un varco per raggiungere gli oggetti metallici ritenuti di valore.

Non sono state risparmiate neppure le attrezzature utilizzate dai familiari per raggiungere i loculi collocati più in alto. Le pesanti scalette munite di ruote sono state infatti rovesciate e danneggiate.

Al valore degli oggetti sottratti si aggiunge dunque il costo dei danni provocati alle cappelle funerarie. Con la necessità di ripristinare le vetrate e sistemare gli ambienti devastati dai ladri.

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