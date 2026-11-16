Vespasiano del cimitero, «Si può eliminare questo schifo percepito?» – FOTO

Vespasiano del cimitero, «Si può eliminare questo schifo percepito?».

Vespasiano del cimitero, «Si può eliminare questo schifo percepito?»

Un vecchio problema, che a distanza di quasi vent’anni continua a riproporsi, questa volta davanti al cimitero urbano. Al centro della vicenda c’è il vespasiano, il gabinetto pubblico situato all’esterno del camposanto, il cui stato di manutenzione viene definito un esempio di «degrado tollerato e non gestito».

A riportare l’attenzione sulla questione sono i gruppi consiliari Buongiorno Biella e Costruiamo Biella, con un’interrogazione firmata da Andrea Foglio Bonda, Luigi Apicella e Teresa Barresi, presentata lunedì.

La vicenda richiama un precedente del 28 aprile 2007, quando l’allora consigliere comunale Luigi Apicella, all’epoca nel gruppo di Forza Italia, presentò un’interrogazione sul gabinetto pubblico di piazza Duomo, definendolo «l’ultimo presente in città» e «uno dei pochi ancora presente in tutta la penisola». Un’affermazione che, come ricordano gli stessi consiglieri, era erroneamente riferita all’unico manufatto cittadino, dal momento che ne esisteva un altro analogo all’esterno del cimitero urbano.

Già allora Apicella aveva sollevato, pur con tono ironico, il problema della manutenzione dei bagni pubblici, arrivando a chiedersi se non fosse opportuno introdurre «un tassa correlata all’utilizzo dei servizi igienici», così come fu istituita dall’imperatore romano Vespasiano, destinando il ricavato «integralmente alla pulizia e alla manutenzione del manufatto». E, in caso contrario, aveva persino suggerito sempre con toni leggeri di esporre il vespasiano al Museo del Territorio, «come simbolo di una civiltà ormai tramontata», accanto alla più celebre e datata piroga.

Quasi vent’anni dopo, osservano i firmatari, il problema resta attuale. «Ormai in tutta la nostra città sono scomparsi questi servizi pubblici, peraltro senza che per ora siano stati sostituiti da analoghi servizi a pagamento», con la conseguenza che «solo gli esercizi pubblici mantengono questa finalità di presidio del decoro urbano».

Ma è soprattutto la situazione del bagno pubblico davanti al cimitero a finire nel mirino. Le fotografie allegate all’interrogazione documentano lo stato della struttura, mentre un foglio affisso riporta una comunicazione che i consiglieri definiscono beffarda: «Vespasiano funzionante ma privo di acqua corrente, è attivato un lavaggio tre volte a settimana».

Una condizione sulla quale i firmatari non intendono dilungarsi ulteriormente: «Non vogliamo andare oltre, per non ripetere concetti ormai ripetuti sino alla nausea in tutte le forme opportune e talvolta inopportune». E precisano che «non è qui in questione il fatto che all’interno del cimitero ci siano degli altri bagni», perché «è il degrado tollerato e non gestito che deve essere affrontato».

Da qui le domande rivolte al sindaco e agli assessori competenti: «Si intendono prendere provvedimenti per sanare almeno in parte questo piccolo ma significativo esempio di degrado urbano? Per lo meno attivando il lavaggio tre volte a settimana? Oppure asportando il manufatto se non si vuole ripristinarne l’utilizzo?».

Infine, un’ultima richiesta: «Pur essendo ormai passato il momento in cui vi è il massimo afflusso di cittadini ai cimiteri, si ritiene possibile eliminare questo esempio di “schifo percepito”?».

I gruppi consiliari chiedono una risposta orale in aula.

Giulia Gaia Maretta

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