Crosa piange Silvio Rottin. Ex sindaco del comune ora appartenente al territorio di Lessona, aveva 83 anni.

Crosa piange Silvio Rottin

In passato aveva guidato il paese con sapienza e rettitudine. E anche una volta uscito dalla vita politica e pubblica era rimasto una figura di spicco e di riferimento per l’intera comunità locale.

E’ mancato nei giorni scorsi e ha lasciato nel dolore la moglie Vilma, la figlia Emanuela con il marito Tiziano e i figli Matteo con Viola e Sara con Rudy.

La cerimonia funebre avrà luogo domani a Crosa e successivamente la salma di Silvio Rottin riposera nella tomba di famiglia del cimitero locale.

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