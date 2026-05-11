Seguici su

CossateseCronaca

Crosa piange Silvio Rottin

Ex sindaco del comune ora appartenente al territorio di Lessona, aveva 83 anni

Pubblicato

9 secondi fa

il

crosa piange silvio rottin
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Crosa piange Silvio Rottin. Ex sindaco del comune ora appartenente al territorio di Lessona, aveva 83 anni.

Crosa piange Silvio Rottin

In passato aveva guidato il paese con sapienza e rettitudine. E anche una volta uscito dalla vita politica e pubblica era rimasto una figura di spicco e di riferimento per l’intera comunità locale.

E’ mancato nei giorni scorsi e ha lasciato nel dolore la moglie Vilma, la figlia Emanuela con il marito Tiziano e i figli Matteo con Viola e Sara con Rudy.

La cerimonia funebre avrà luogo domani a Crosa e successivamente la salma di Silvio Rottin riposera nella tomba di famiglia del cimitero locale.
LEGGI ANCHE: Padre di due figli muore a soli 48 anni. Grave lutto a Biella

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *