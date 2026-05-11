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Crosa piange Silvio Rottin
Ex sindaco del comune ora appartenente al territorio di Lessona, aveva 83 anni
Crosa piange Silvio Rottin. Ex sindaco del comune ora appartenente al territorio di Lessona, aveva 83 anni.
Crosa piange Silvio Rottin
In passato aveva guidato il paese con sapienza e rettitudine. E anche una volta uscito dalla vita politica e pubblica era rimasto una figura di spicco e di riferimento per l’intera comunità locale.
E’ mancato nei giorni scorsi e ha lasciato nel dolore la moglie Vilma, la figlia Emanuela con il marito Tiziano e i figli Matteo con Viola e Sara con Rudy.
La cerimonia funebre avrà luogo domani a Crosa e successivamente la salma di Silvio Rottin riposera nella tomba di famiglia del cimitero locale.
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