Coppia di anziani derubata al supermercato a Cossato
Brutta sorpresa per una coppia di anziani residente nel Cossatese. L’altro giorno in un supermercato di Cossato hanno subito il furto del portafoglio. Erano all’interno del supermercato per fare la spesa quando qualcuno ha sfilato il portafogli dalla tasca.
Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.
