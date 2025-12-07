Coppia di anziani derubata al supermercato a Cossato

Coppia di anziani derubata al supermercato a Cossato

Brutta sorpresa per una coppia di anziani residente nel Cossatese. L’altro giorno in un supermercato di Cossato hanno subito il furto del portafoglio. Erano all’interno del supermercato per fare la spesa quando qualcuno ha sfilato il portafogli dalla tasca.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso.

LEGGI ANCHE: Furto in casa di un anziano a Cossato

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook