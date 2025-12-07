AttualitàCossatese
In vendita Villa Cridis, storica dimora dell’Ottocento
È in stato di abbandono da decenni e diverse sale sono danneggiate, ma sono recuperabili
La storica Villa Cridis di borgata Ronco, a Cossato, è in vendita.
Nonostante versi nell’abbandono da alcuni decenni, l’immobile è una prestigiosa dimora dell’Ottocento, danneggiata nel tempo dai vandali, ma pur sempre circondata da bosco e da molti ettari di terreno che anticamente ospitavano le vigne e i frutteti della famiglia Cridis, appunto.
Villa Cridis in vendita. La scrittrice Ariela Tasca: “Le stanze danneggiate sono recuperabili”
«Quello che era un bellissimo giardino – spiega la scrittrice Ariela Tasca, che lavora alla produzione di un libro a riguardo -, oggi è contaminato dal bosco. Ripulendolo dalla vegetazione però, è facile riportarlo come era in origine. I sotterranei di Villa Cridis sono un gioiello perfettamente conservati. Le molte stanze della celebre dimora, seppure danneggiate, sono recuperabili, anzi testimoniano ancora la loro trascorsa bellezza».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook