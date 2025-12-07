Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line

AttualitàBiella
Il numero di questo sabato si apre con un tema destinato a far discutere: il nuovo Museo del Tessile, finalmente in arrivo, porterà con sé un grande cambiamento… incluso lo spostamento della Biblioteca dei Ragazzi, che “finirà” in via Pietro Micca, dove però un mese fa era stato annunciato lo spostamento dei servizi sociali. Un vero “gioco delle tre carte” che ha già acceso il dibattito cittadino.
Ma non solo: in questa edizione trovate inchieste, cronaca e storie che toccano la vita di tutti i giorni.
✨ In evidenza:
🚑 Multe davanti al Pronto Soccorso – nuove segnalazioni, casi tutt’altro che isolati.
🚗 Incidenti in aumento: 497 nell’ultimo anno (+2,5%).
📚 Addio a “Bianca delle conserve”, storica scrittrice e giornalista, amata in tutta la provincia.
🎄 Sorrisi sotto l’albero: parte il contest natalizio, in palio una cena!
🛠 Voragine sulla provinciale di Ternengo: strada chiusa per 20 giorni.
❤️ Radiografie a domicilio grazie alla lotteria benefica di Igea.
👮 Carabinieri, il maresciallo Sanna: un impegno che continua anche dopo il congedo.
🏛 Candelo adotta il linguaggio inclusivo nelle comunicazioni ufficiali.
