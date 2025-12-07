Biella piange Cinzia Rosso, morta a soli 63 anni

Ha smesso di battere prematuramente il cuore di Cinzia Rosso, molto conosciuta e benvoluta a Biella. La donna si è spenta nei giorni scorsi all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, aveva soltanto 63 anni.

Cinzia Rosso è morta a 63 anni. Lutto a Biella

A darne il triste annuncio di Cinzia Rosso, vedova Perosino, sono stati la mamma Amedea; la cugina Francesca con Fabio e Graziella; l’amica Monica con Rossano e i figli Beatrice e Gregorio; il cognato Pino con Susanna; a Elena e Sabrina.

Il funerale

Le esequie sono in programma martedì 9 dicembre alle 11 nella sala del commiato della Casa Funeraria Papale, in corso Risorgimento 42, a Biella. Al termine della cerimonia, la salma di Cinzia Rosso sarà accompagnata al tempio crematorio cittadino.

È possibile fare visita a Cinzia, sempre nei locali della Casa Funeraria Papale, da lunedì 8 dicembre con i seguenti orari: 8,30-12 e 14,30-17.

La famiglia rivolge un sentito ringraziamento a quanti parteciperanno al lutto e a chi vorrà unirsi nel ricordo di Cinzia.

“Troppo presto ci hai lasciati. Perdonami, ma il mio cuore non si rassegna”

In tanti in queste ore hanno ricordato Cinzia Rosso anche sui social network, tra loro anche la consigliera comunale Greta Cogotti: “Ciao Cinzia. Perdonami. Al momento il mio cuore non si rassegna ha scritto -. Troppo presto ci hai lasciati. Tanti i progetti comuni che si aveva per i prossimi anni. Tante le sfide che avremmo dovuto affrontare insieme. Per tutto questo, per me è ancora inaccettabile. Nonostante in questo mese sapessimo che sarebbe stato inevitabile, io non riesco pienamente a comprendere, ad accettare. Ti voglio bene”.

