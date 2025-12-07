Continua il concorso natalizio “Sorrisi sotto l’albero”: mandateci le vostre foto

Continua il super concorso natalizio “Sorrisi sotto l’albero”: inviateci la vostra foto più bella.

Il super concorso natalizio “Sorrisi sotto l’albero”

Un concorso fotografico tutto natalizio, con la proclamazione dei tre vincitori sabato 27 dicembre: parte ufficialmente “Sorrisi sotto l’albero”, la nuova iniziativa promossa dal giornale La Provincia di Biella. Un invito semplice e festoso rivolto a tutti i lettori: scattatevi una fotografia o un selfie sotto l’albero di Natale e inviatelo via WhatsApp al numero 331.8610314, specificando il vostro nome e cognome. Un piccolo gesto per entrare a far parte di un grande album collettivo fatto di luci, affetto e atmosfera delle feste.

Le immagini ricevute verranno pubblicate nelle edizioni di mercoledì 10, 17 e 24 dicembre, trasformando così le pagine in una carrellata di volti e addobbi. Per comparire nell’uscita della settimana, le foto dovranno arrivare entro il lunedì precedente: ad esempio, entro l’8 dicembre per l’edizione del 10, e così via per le altre date.

L’ultimo appuntamento sarà quello del 24 dicembre, quando troveranno spazio gli ultimi scatti arrivati in redazione. Poi, una volta trascorso il giorno più atteso dell’anno, arriverà il momento della premiazione: sul giornale in edicola sabato 27 dicembre verranno pubblicati i nomi e le foto dei tre vincitori.

I primi due classificati si aggiudicheranno una cena, mentre il terzo vincerà un aperitivo; sarà un modo piacevole per continuare a festeggiare le festività.

A valutare gli scatti saranno i redattori de La Provincia di Biella insieme al fotografo professionista Marco Canova, chiamati a scegliere le immagini più suggestive, originali e capaci di raccontare il Natale in modo autentico.

Adesso tocca a voi: scattate la vostra foto sotto l’albero e inviatela in redazione.

“Sorrisi sotto l’albero” è un modo immediato e divertente per condividere uno dei momenti più attesi dell’anno. Non resta che mettersi davanti alle luci, premere il tasto della fotocamera… e partecipare al nostro grande concorso natalizio!

