Rubato portafogli al supermercato a Biella

BiellaCronaca
La donna si è accorta dell’ammanco al momento del pagamento
Ladri in azione a Biella in un supermercato della città. Una donna ha chiamato i carabinieri dopo che si è accorta che qualcuno le aveva rubato il portafogli con 200 euro all’interno.
La donna si è accorta al momento del pagamento dell’ammanco. All’interno anche effetti personali. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.
