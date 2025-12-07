Rubato portafogli al supermercato a Biella

Ladri in azione a Biella in un supermercato della città. Una donna ha chiamato i carabinieri dopo che si è accorta che qualcuno le aveva rubato il portafogli con 200 euro all’interno.

La donna si è accorta al momento del pagamento dell’ammanco. All’interno anche effetti personali. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

