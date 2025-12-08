A Biella è già primavera. Cielo sereno e temperature miti caratterizzano questo mese di dicembre. Oggi previsti 12 gradi.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3072m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Anche domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3389m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

