Immacolata Concezione: perché l’8 dicembre si fa l’albero di Natale

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, segna tradizionalmente l’inizio del periodo natalizio che prosegue fino all’Epifania. Oltre al suo significato religioso — è una delle ricorrenze mariane più importanti della Chiesa cattolica — questa giornata è diventata nel tempo il momento in cui molte famiglie preparano l’albero di Natale.

Il significato della festa

L’Immacolata celebra la figura di Maria, ritenuta dalla dottrina cattolica l’unica donna concepita senza peccato originale, in vista del suo ruolo di madre di Gesù. La ricorrenza, che non riguarda la verginità ma la purezza di Maria, è festeggiata l’8 dicembre non solo in Italia, ma anche in Paesi come Spagna, Portogallo, Malta, Austria, Argentina, Cile e molti altri.

Perché si addobba l’albero proprio l’8 dicembre

La tradizione vuole che l’albero di Natale venga preparato l’8 dicembre. Sebbene oggi molti lo anticipino — anche perché le decorazioni pare migliorino l’umore — la consuetudine resta molto radicata. In alcune città italiane però la data cambia: a Milano si celebra il 7 dicembre per Sant’Ambrogio, mentre a Bari il 6 dicembre per San Nicola.

L’usanza di allestire l’albero in questa giornata risale all’Ottocento e si diffuse grazie alla regina Margherita di Savoia, che fece installare un albero al Quirinale. Il gesto divenne rapidamente popolare nelle famiglie italiane. La scelta dell’8 dicembre ha anche un valore simbolico: la festa mariana apre il cammino verso il Natale, rendendola una data ideale per iniziare a decorare la casa. Inoltre è un giorno festivo, quindi pratico per dedicare tempo alle preparazioni natalizie in famiglia.

