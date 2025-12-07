Asino recuperato con l’elicottero dei vigili del fuoco a Valdilana

L’animale scappato dall’alpeggio di Valdilana trovato a Pistolesa. Intervento ieri dei vigili del fuoco per recuperare un animale che si era allontanato dall’alpeggio da un paio di giorni. Era scivolato in località Pistolesa in una zona boschiva. Una volta recuperato è stato affidato alle cure del proprietario.

Stamattina si è proceduto al recupero.

