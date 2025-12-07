AttualitàBiella
Incidente all’alba a Biella: una persona in ospedale
Ancora da chiarire la dinamica
Incidente all'alba a Biella: una persona in ospedale
Incidente all’alba a Biella: una persona in ospedale
Intervento del 118 stamattina, domenica 7 dicembre, all’alba per un incidente a Biella lungo la strada Cantone Masserano e Calaria. Un uomo è stato portato in ospedale.
Successivamente un’automobilista ha avvisato i carabinieri in quanto la vettura creava intralcio. Ancora da chiarire la dinamica del fatto.
