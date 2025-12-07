AttualitàBiella
Rissa tra ragazzini in piazza Casalegno a Biella
Altra lite avvenuta sempre sabato a Biella tra due stranieri fuori da un supermercato.
Rissa tra ragazzini in piazza Casalegno a Biella
Rissa tra ragazzini in piazza Casalegno a Biella
Ieri, sabato 6 dicembre, alcuni ragazzini hanno iniziato a litigare in piazza Casalegno. A dare l’allarme è stata una donna che aveva assistito alla scena. Situazione tranquilla all’arrivo dei carabinieri.
Altra lite tra due soggetti stranieri fuori da un supermercato di Biella.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità6 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Attualità1 giorno fa
Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO
Attualità2 giorni fa
Donna colta da un malore a Occhieppo: grave in ospedale
Basso Biellese1 giorno fa
L’ultimo abbraccio all’imprenditrice biellese Rita Zola
Biella5 ore fa