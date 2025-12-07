Rissa tra ragazzini in piazza Casalegno a Biella

Ieri, sabato 6 dicembre, alcuni ragazzini hanno iniziato a litigare in piazza Casalegno. A dare l’allarme è stata una donna che aveva assistito alla scena. Situazione tranquilla all’arrivo dei carabinieri.

Altra lite tra due soggetti stranieri fuori da un supermercato di Biella.

