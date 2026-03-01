Seguici su

Chihuahua spariti nella notte: colpo da 3mila euro

A Salussola

Furto denunciato nella notte tra sabato e domenica a Salussola. Un uomo ha segnalato la scomparsa di due cani Chihuahua con pedigree, che sarebbero stati prelevati dal giardino della sua abitazione mentre era fuori casa.

Non sarebbero stati trovati segni di scasso o danneggiamenti alla recinzione. Il valore dei cani stimato dal proprietario sarebbe di circa 3mila euro. Si indaga su quanto accaduto.

Immagine di repertorio

