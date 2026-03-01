Seguici su

Basso BielleseCronaca

Auto avvolta dalle fiamme mentre è in marcia: allarme a Zubiena

Il conducente è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo

Pubblicato

16 secondi fa

il

Auto avvolta dalle fiamme mentre è in marcia: allarme a Zubiena

Auto a fuoco mentre è in marcia: allarme a Zubiena.

Auto a fuoco mentre è in marcia: allarme a Zubiena

Attimi di tensione nella tarda serata di sabato 28 febbraio a Zubiena, dove un’auto ha preso fuoco lungo la strada provinciale 338.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che le fiamme avvolgessero la vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Netro.  Le prime verifiche indicherebbero un guasto tecnico avvenuto durante la marcia. Nessuna persona è rimasta ferita.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.