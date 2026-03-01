Auto avvolta dalle fiamme mentre è in marcia: allarme a Zubiena

Auto a fuoco mentre è in marcia: allarme a Zubiena.

Attimi di tensione nella tarda serata di sabato 28 febbraio a Zubiena, dove un’auto ha preso fuoco lungo la strada provinciale 338.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che le fiamme avvolgessero la vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Netro. Le prime verifiche indicherebbero un guasto tecnico avvenuto durante la marcia. Nessuna persona è rimasta ferita.

