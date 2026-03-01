Seguici su

Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale

Paura nella notte a Coggiola

Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale.

Incidente stradale autonomo nelle prime ore del mattino a Coggiola, dove un’auto è uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. Dai primi rilievi non risultano altri veicoli coinvolti: il mezzo avrebbe perso aderenza senza collisioni.

Alla guida un ragazzo nato nel 2001, trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per controlli. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito.

