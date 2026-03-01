CronacaValli Mosso e Sessera
Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale
Paura nella notte a Coggiola
Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale.
Auto fuori controllo, 25enne finisce in ospedale
Incidente stradale autonomo nelle prime ore del mattino a Coggiola, dove un’auto è uscita di strada.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. Dai primi rilievi non risultano altri veicoli coinvolti: il mezzo avrebbe perso aderenza senza collisioni.
Alla guida un ragazzo nato nel 2001, trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per controlli. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cossatese1 giorno fa
Addio a Giusy Zambito, portata via da un tumore a 65 anni
Circondario1 giorno fa
Biella piange Riccardo “Righel” Lazzarotto, morto a soli 58 anni
Cossatese6 ore fa
Pattuglia della Stradale coinvolta in un incidente durante un servizio con l’autovelox
Attualità22 ore fa