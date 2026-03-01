Seguici su

Chiavazza dice addio al “Carlin” Carlo Cantone

Domani alle 15 l’ultimo saluto

Pubblicato

13 secondi fa

il

Carlo Cantone

Lutto a Chiavazza per la scomparsa di Carlo Cantone, da tutti conosciuto come “Carlin”, venuto a mancare alla veneranda età di 95 anni.

La notizia ha suscitato cordoglio non solo tra familiari e amici, ma in tutto il quartiere, dove il suo era un volto molto conosciuto.

Ad annunciarne la scomparsa sono state le figlie Vanna e Marisa. Cantone lascia nel dolore anche il genero Mario Cavallin, la nipote Cinzia Lestingi con il marito Paolo Nelva, i pronipoti Marco e Sandro, le sorelle Delia e Mirella, il fratello Elso.

“Era una bravissima persona – lo ricorda Andrea, che lo conosceva da una vita -, una bravissima persona, molto conosciuta e apprezzata”.

Il rosario e il funerale

Il rosario sarà recitata a Chiavazza alle 17,45 di oggi, domenica 1° marzo, nella chiesa parrocchiale di San Quirico.

Il funerale, invece, è in programma domani pomeriggio alle 15 nella stessa chiesa. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il tempio crematorio.

In attesa delle esequie, Carlo Cantone riposa nei locali della Sala Commiato Bonino, a Valdengo, dove è possibile rendergli visita nei seguenti orari: 8,30-12 e 14,30-18.

