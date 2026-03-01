L’ironia di Ferrua dopo gli atti vandalici: “Talmente buono da rompere la vetrina”

Brutta sorpresa questa notte per i titolari di Ferrua: qualcuno ha deciso di rompere una delle vetrine dello storico bar situato all’angolo tra via Italia e via San Filippo.

Ferrua, atti vandalici in piena notte: vetrina sfondata con una pietra

L’allarme è scattato verso le 2, quando un passante ha notato la vetrina rotta e ha allertato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e il proprietario del bar. Secondo la prima ricostruzione, la vetrina potrebbe essere stata rotta con una pietra. Non è ancora chiaro se l’ignoto autore del gesto abbia agito senza un motivo o con l’intenzione di rubare qualcosa. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso.

“Talmente buono da rompere una vetrina”

Il titolare del bar ha reagito all’accaduto con filosofia, come dimostra il cartello di cartone applicato provvisoriamente per “tappare” il buco: “Talmente buono – si legge – da rompere la vetrina”.

Una frase che non è passata inosservata e che è stata rilanciata da Tony Filoni su Facebook: “Quando si prende con ironia un atto vandalico… – ha commentato – Solidarietà #FerruaBiella”.

