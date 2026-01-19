CronacaValle Elvo
Cani sfuggiti al proprietario attaccano due pecore
L’allevatore è riuscito a chiuderli in un recinto, evitando conseguenze peggiori
Momenti complicati nella giornata di ieri per un allevatore biellese: due cani sfuggiti al controllo del proprietario hanno attaccato il suo gregge, ferendo due pecore.
Cani attaccano pecore a Zubiena
È successo ieri, domenica 18 gennaio, a Zubiena. Il proprietario degli ovini, accortosi dell’aggressione, è intervenuto con prontezza: dimostrando sangue freddo, è riuscito a chiudere i due cani all’interno di un recinto, evitando conseguenze peggiori.
Fortunatamente l’uomo non ha riportato alcuna ferita.
Allertato il 112
Nel frattempo è stato anche allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la situazione.
Il proprietario dei due cani è stato rintracciato rapidamente. Si tratta di un uomo di circa cinquant’anni. Ai militari dell’Arma e all’allevatore ha spiegato che i cani erano scappati poco prima e che li stava cercando.
I due uomini si sono quindi accordati e scambiati i rispettivi dati per procedere, se necessario, con le pratiche di risarcimento dei danni.
