Cani sfuggiti al proprietario attaccano due pecore

L’allevatore è riuscito a chiuderli in un recinto, evitando conseguenze peggiori

17 secondi fa

Foto di repertorio

Momenti complicati nella giornata di ieri per un allevatore biellese: due cani sfuggiti al controllo del proprietario hanno attaccato il suo gregge, ferendo due pecore.

Cani attaccano pecore a Zubiena

È successo ieri, domenica 18 gennaio, a Zubiena. Il proprietario degli ovini, accortosi dell’aggressione, è intervenuto con prontezza: dimostrando sangue freddo, è riuscito a chiudere i due cani all’interno di un recinto, evitando conseguenze peggiori.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato alcuna ferita.

Allertato il 112

Nel frattempo è stato anche allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la situazione.

Il proprietario dei due cani è stato rintracciato rapidamente. Si tratta di un uomo di circa cinquant’anni. Ai militari dell’Arma e all’allevatore ha spiegato che i cani erano scappati poco prima e che li stava cercando.

I due uomini si sono quindi accordati e scambiati i rispettivi dati per procedere, se necessario, con le pratiche di risarcimento dei danni.

