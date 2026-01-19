Fiat Panda ribaltata, illeso il giovane conducente

Rocambolesco incidente nella serata di domenica 18 gennaio a Candelo, dove una Fiat Panda è uscita di strada e si è ribaltata.

Panda ribaltata, illeso il giovane automobilista di Biella

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in via Roma. Per cause in fase di accertamento, una Fiat Panda è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Candelo.

Alla guida del veicolo si trovava un giovane di 25 anni residente a Biella. Fortunatamente, al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente era già uscito fuori dall’abitacolo ed era apparentemente incolume. L’incidente si è quindi concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.

Una volta messa in sicurezza, l’auto è stata successivamente rimossa grazie all’intervento di un carro attrezzi, che ha provveduto al recupero del mezzo incidentato.

