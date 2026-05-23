Candelo piange Pier Giuseppe Sbarato, morto a 71 anni

La comunità di Candelo è in lutto per la scomparsa di Pier Giuseppe Sbarato, venuto a mancare ieri, all’età di 71 anni, all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e grande cordoglio tra amici, parenti e conoscenti, anche perché quello di Sbarato, figlio dello storico maestro Ivo, era un volto molto conosciuto e benvoluto in paese.

Addio a Pier Giuseppe Sbarato, lascia la moglie e la figlia

A darne il triste annuncio sono state la moglie Silvia Binati, la figlia Valentina, la suocera Elena. Lo piangono anche la sorella Luisa con Giovanni e le figlie – Federica, con Luciano e il figlio Martino, e Francesca -, il cognato Gerri con Rosanna e le figlie Sarah e Alessia, il cognato Patrizio con Laura e il figlio Marco.

L’ultimo saluto

Secondo quanto comunicato dalla famiglia, i funerali saranno celebrati in data ancora da destinarsi. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Pietro, a Candelo.

Nel frattempo, amici e conoscenti possono far giungere un messaggio di cordoglio alla famiglia attraverso il www.onoranzefunebricaldera.it.

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