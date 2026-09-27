Bloccato carico di bici rubate in partenza per il Marocco. C’erano anche tre preziose due ruote rubate a Biella tra le 18 che stavano per salpare dal porto di Genova.

A recuperare il bottino e a impedire che lasciasse il Paese è stata la polizia locale del capoluogo ligure.

Bloccato carico di bici rubate in partenza per il Marocco

L’operazione risale ormai a diverse settimane fa, ma solo negli ultimi giorni è emerso che tre delle bici trovate erano state rubate nella nostra città. Il furto era stato commesso in occasione della Gran Fondo, appuntamento ciclistico andato in scena il 12 luglio. I preziosi veicoli da corsa erano stati trafugati da alcune auto posteggiate nell’area parcheggio del centro commerciale “Gli Orsi”. Uno di essi valeva oltre 10mila euro. Dopo la brutta sorpresa, i proprietari avevano denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Determinanti per recuperare il carico sono state la potenza della tecnologia e la rapidità dell’intervento. Che hanno consentito di bloccare il carico di bici poco prima che l’autocarro sul quale erano state caricate lasciasse il territorio nazionale a bordo di un traghetto. Un dispositivo di geolocalizzazione nascosto nel manubrio di un mezzo rubato a Torino ha permesso alla polizia locale di Genova di impedire l’esportazione in Marocco delle 18 biciclette di alta gamma. Insieme a numerosi componenti da competizione. Per un valore stimato in diverse centinaia di migliaia di euro.

Nel corso dell’operazione un cittadino marocchino è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Fondamentale anche il ruolo di un cittadino di Torino, derubato il 30 luglio. La mattina del 3 agosto ha segnalato che il dispositivo di localizzazione nascosto nel manubrio continuava a trasmettere la posizione dall’area portuale di Genova. Raggiunta la zona indicata, gli operatori hanno individuato un autocarro a doppio asse, dal cui cassone proveniva il segnale del dispositivo.

Le indagini

Le caratteristiche del mezzo e la sua presenza nell’area di imbarco hanno orientato gli accertamenti verso l’ipotesi che fosse destinato a lasciare l’Italia. Le verifiche negli uffici della compagnia di navigazione lo hanno confermato: il camion era già prenotato per imbarcarsi nelle prime ore della mattina successiva su un traghetto per Tangeri.

Il proprietario del mezzo è stato quindi rintracciato e invitato a raggiungere il porto. Informata l’autorità giudiziaria, gli operatori hanno proceduto all’apertura e alla perquisizione del cassone.

Il controllo ha immediatamente consentito di recuperare la bicicletta rubata a Torino. L’ispezione è poi proseguita facendo emergere un carico ben più consistente. Altre 17 bici di altissima gamma, molte delle quali appartenenti ai più noti marchi del settore e destinate al ciclismo sportivo. Oltre a numerosi componenti di elevato valore commerciale, tra cui ruote in carbonio, forcelle e altra componentistica. I primi riscontri investigativi hanno consentito di accertare che almeno un’altra bicicletta, del valore di oltre 13mila euro, risultava già oggetto di denuncia di furto.

Nelle settimane successive sono proseguiti gli accertamenti sui numeri di telaio e sugli altri elementi identificativi per risalire ai proprietari di tutti i mezzi. Provenienti da diverse città italiane tra le quali, appunto, Biella.

Un arresto

Alla luce della partenza imminente verso un Paese extraeuropeo e del concreto pericolo di fuga, il proprietario del camion è stato sottoposto a fermo con il reato di ricettazione. Si trova in carcere a Marassi.

L’indagine non si è fermata lì. La polizia locale è impegnata nel tentativo di ricostruire l’origine dell’intero carico e individuare gli autori dei furti. Una delle ipotesi è che possa esistere una rete organizzata dedita alla raccolta e all’esportazione all’estero di biciclette di provenienza illecita.

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