Ciclisti feriti dopo la Granfondo Biella-Oropa: «Incidenti accaduti fuori gara»

Ciclisti feriti dopo la Granfondo Biella-Oropa: «Incidenti avvenuti fuori gara». Quattro corridori sono rimasti feriti ieri, domenica 12 luglio, in due diversi scontri avvenuti tra Campiglia e Rosazza, a margine della Granfondo Biella-Oropa.

Al momento le notizie sono ancora scarne: tre atleti sarebbero stati urtati al bivio per Bielmonte e poi trasportati al pronto soccorso. Un quarto ciclista è invece rimasto coinvolto in uno scontro con una moto nella zona di Rosazza: sarebbe la situazione più grave.

Sui due episodi sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti e verificare eventuali responsabilità.

Ciclisti feriti dopo la Granfondo Biella-Oropa

A chiarire la posizione della manifestazione è Filippo Borrione, presidente dell’Ucab organizzattrice della Granfondo Biella-Oropa. «I ciclisti coinvolti si trovavano fuori gara. Si erano già ritirati e, quando sono avvenuti gli incidenti, noi eravamo a Oropa, a oltre mezz’ora di distanza».

Borrione sottolinea poi che gli episodi non sono riconducibili allo svolgimento della competizione. «Sono incidenti dei quali non risponderò, proprio perché in quel momento la gara era da tutt’altra parte», precisa. Distinguendo chiaramente quanto accaduto dalla gestione della manifestazione.

Secondo l’organizzazione, l’unico episodio inserito nel referto medico della granfondo riguarda un partecipante caduto durante l’ascesa a Oropa, riportando una escoriazione a un gomito.

Avrebbe invece riportato fratture importanti il ciclista urtato da una moto nella zona di Rosazza, tant’è che si è dovuto far intervenire l’elicottero.

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