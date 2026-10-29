Baraggia: proteste e preoccupazione in molti paesi per i forti boati. Le esercitazioni militari della scorsa settimana, per la precisione di giovedì 22 ottobre, hanno scatenato non poche polemiche.

Nel corso della giornata diversi residenti hanno cercato di capire da dove provenissero quei rumori, ricondotti alle esercitazioni militari nell’area. Le esplosioni sono state percepite anche da molto distante.

Baraggia: proteste e preoccupazione in molti paesi per i forti boati

Non è stato soltanto il volume dei colpi a colpire chi li ha sentiti, ma anche la loro ripetizione. I rumori hanno attirato l’attenzione di chi si trovava in casa e di chi era impegnato nelle normali attività quotidiane. In molti si sono chiesti che cosa stesse accadendo, cercando conferme e spiegazioni tra conoscenti e attraverso i canali di informazione locali.

Le domande si sono moltiplicate soprattutto sui social. Il passaparola online si è acceso rapidamente, mettendo in contatto chi aveva udito le esplosioni in punti diversi del territorio.

Alle richieste di chiarimenti si sono aggiunte le prime proteste. «Le cannonate erano veramente esagerate», racconta un lettore, riassumendo il disagio provato durante la giornata. Un altro commento pubblicato sui social si interroga sulla vicinanza delle manovre agli abitati: «Mi chiedo se sia normale sparare con i carri armati a un chilometro del centro abitato». Parole che esprimono il malcontento di alcuni residenti.

Tra le conseguenze segnalate dagli abitanti c’è anche lo spavento degli animali domestici. Secondo alcune testimonianze, i rumori legati alle esercitazioni avrebbero indotto alcuni cani ad allontanarsi dalle abitazioni. Per gli animali fuggiti sono partite richieste di aiuto, con appelli rivolti a chi potrebbe averli avvistati nelle campagne o nelle zone vicine alle case.

Polemiche da tempo

La Baraggia ospita da tempo attività di addestramento militare, un utilizzo che continua a suscitare discussioni tra i residenti delle zone circostanti. I boati di oggi hanno riportato il tema al centro dell’attenzione pubblica. Il punto sollevato da molti cittadini riguarda l’intensità dei rumori e la loro percezione anche a notevole distanza dall’area delle esercitazioni.

Restano da chiarire i dettagli delle operazioni svolte, compresi gli orari e i mezzi impiegati. Le testimonianze raccolte non sono sufficienti, da sole, a definirli con precisione.

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