Martedì 2 giugno 2026, nell’80° anniversario della Repubblica, decine di antifascisti, antimilitaristi e ambientalisti (tra cui il Coordinamento Biella Antifascista, Donne in Cammino per la Pace, Biellesi per la Palestina Libera, PRC e PMLI) hanno partecipato alla camminata antimilitarista del Comitato BastaGuerre al Piazzale della Baraggia, contro l’uso militare del Parco.

Camminata antimilitarista contro l’uso militare della Baraggia

Durante le soste sono intervenuti diversi rappresentanti. Marco Sansoè (Biella Antifascista) ha invitato a una presenza costante sul territorio sul modello No Tav. Daniele Gamba (Circolo “Tavo Burat”) ha ricordato le battaglie ambientaliste che hanno sospeso le esercitazioni per nove mesi, denunciandone l’imminente ripresa. Alessandro Pizzi (“Candelo Oltre”) ha illustrato le interrogazioni comunali contro la militarizzazione, proponendo un turismo sostenibile per il Parco. Infine, Gabriele Urban (PMLI) ha denunciato la mancanza di medici di base in Valsessera, accusando il governo Meloni di sottrarre risorse a sanità e scuola per finanziare il riarmo.

La mobilitazione ha ribadito il legame tra la lotta antimilitarista, la difesa dell’ambiente e la tutela dello Stato sociale.

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