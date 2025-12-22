Seguici su

Auto si schianta contro il distributore di benzina

E' accaduto nella stazione di servizio di frazione Crocemosso di Valdilana

Pubblicato

47 secondi fa

il

auto si chianata contro il distributore

Auto si schianta contro il distributore di benzina. E’ accaduto nella stazione di servizio di frazione Crocemosso di Valdilana.

Valdilana, si schianta in auto contro il distributore di benzina

Momenti di apprensione l’altro giorno in seguito all’incidente che ha coinvolto un automobilista di origine straniere, ma residente in paese. L’uomo, di 32 anni, ha improvvisamente perso il controllo della macchina, andando a schiantarsi contro una delle pompe di carburante (foto da Google StretView). L’impatto ha provocato danni alla struttura, ma fortunatamente non si sono verificate esplosioni né conseguenze più gravi. Il conducente non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Presente anche il proprietario dell’impianto, un 53enne, anche lui di Valdilana, che ha potuto constatare i danni riportati dalla pompa.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e ai controlli.
