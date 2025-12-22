Seguici su

Malore fatale mentre è al volante dell’auto

La vittima è stata in grado di fermare la vettura prima di perdere i sensi

Malore fatale mentre è al volante della propria auto. Il dramma si è consumato questa mattina: la vittima è stata ugualmente in grado di fermare la vettura prima di accasciarsi sul volante.

Malore fatale mentre è al volante

Tragedia a Borgomanero intorno alle 11.15 di oggi: un uomo ha perso la vita appunto mentre era a bordo della propria vettura. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è riuscita ugualmente a fermare in tempo la sua Panda grigia, rimanendo sulla carreggiata e senza provocare incidenti. E’ accaduto in via Papa Giovanni XXIII, poco prima della rotonda che immette nella strada per Piovino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due mezzi della vicina Croce Rossa. I sanitari, dopo i primi soccorsi, non però hanno potuto far altro che constatare il decesso, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Borgomanero, che hanno bloccato il traffico per permettere a chi di dovere di effettuare i rilievi necessari.

