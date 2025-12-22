Seguici su

CossateseCronaca

Si rifiuta di pagare il biglietto, aggredisce l’autista e gli rompe gli occhiali

Intervento dei carabinieri a Cossato

Pubblicato

1 ora fa

il

Si rifiuta di pagare il biglietto, aggredisce l'autista e gli rompe gli occhiali

Si rifiuta di pagare il biglietto, aggredisce l’autista e gli rompe gli occhiali.

Si rifiuta di pagare il biglietto, aggredisce l’autista e gli rompe gli occhiali

Un conducente dell’Atap ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Un giovane di 20 anni avrebbe tentato di viaggiare senza biglietto né documenti, dichiarando di non voler pagare la corsa. Al rifiuto dell’autista il ragazzo avrebbe reagito colpendolo al volto, provocandogli una ferita al sopracciglio e danneggiando gli occhiali, per poi fuggire.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche anche attraverso le immagini della videosorveglianza.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.