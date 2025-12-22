Si rifiuta di pagare il biglietto, aggredisce l’autista e gli rompe gli occhiali.

Un conducente dell’Atap ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Un giovane di 20 anni avrebbe tentato di viaggiare senza biglietto né documenti, dichiarando di non voler pagare la corsa. Al rifiuto dell’autista il ragazzo avrebbe reagito colpendolo al volto, provocandogli una ferita al sopracciglio e danneggiando gli occhiali, per poi fuggire.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche anche attraverso le immagini della videosorveglianza.

