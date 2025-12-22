CircondarioCronaca
Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme
Questa mattina si è alzata una densa colonna di fumo visibile dalla strada
Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme.
Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme
Intorno alle 8 un furgone è andato a fuoco in via Gramsci, sprigionando una densa colonna di fumo visibile dalla strada.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti. Le cause del rogo e le condizioni di eventuali persone coinvolte restano da chiarire.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Zara apre agli Orsi di Biella?
Circondario3 giorni fa
Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Attualità16 ore fa
Bennet di Biella chiude a gennaio dopo trent’anni
Fuori provincia21 ore fa
Addio a Simone Rolle, scomparso a soli 34 anni
Attualità3 giorni fa