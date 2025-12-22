Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme.

Intorno alle 8 un furgone è andato a fuoco in via Gramsci, sprigionando una densa colonna di fumo visibile dalla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti. Le cause del rogo e le condizioni di eventuali persone coinvolte restano da chiarire.

