Incidente oggi pomeriggio, venerdì 16 gennaio, intorno alle 15. Un’auto è finita fuori strada a Sandigliano scendendo lungo la riva e arrivando fino ai binari.

Auto finisce sui binari a Sandigliano: Biella-Santhià bloccata

La linea ferroviaria Biella-Santhià è stata bloccata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. All’interno del veicolo,una utilitaria, non c’era più nessuno.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sandigliano.

