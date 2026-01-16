Seguici su

Auto finisce sui binari a Sandigliano: Biella-Santhià bloccata

All'interno del veicolo non c'era più nessuno

Incidente oggi pomeriggio, venerdì 16 gennaio, intorno alle 15. Un’auto è finita fuori strada a Sandigliano scendendo lungo la riva e arrivando fino ai binari.

La linea ferroviaria Biella-Santhià è stata bloccata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. All’interno del veicolo,una utilitaria, non c’era più nessuno.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sandigliano.

