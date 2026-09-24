Auto distrutta dalle fiamme a Chiavazza

Auto distrutta dalle fiamme. Tanta paura e tensione nella tarda mattinata di oggi, podo dopo le 11.30, lungo via Milano, a Chiavazza, per il rogo che ha avvolto una vettura.

Auto distrutta dalle fiamme

Stando alle prima ricostruzioni, la macchina stava procedendo verso il centro cittadino, quando il conducente si è reso conto che qualcosa non andava. L’uomo è riuscito ad accostare il mezzo e ad abbandonarlo poco prima che l’incendio prendesse il sopravvento. In pochi minuti l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme, le cui cause sono ancora ignote.

A dare l’allarme è stato l’autista di un pulmino che transitava in zona. Immediatamente sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada e diviato il traffico, e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo, riuscendo poi a spegnere il rogo, anche per la vetture è stata completamente distrutta.

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