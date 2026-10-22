Arrestato un giovane spacciatore di 22 anni

Arrestato un giovane spacciatore. In manette un 22enne. I fatti risalgono allo scorso martedì, 20 ottobre.

Arrestato un giovane spacciatore

I Carabinieri del Norm di Biella hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato il giovane ai giardini “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Una volta visti, il 22enne ha tentato di far perdere le proprie tracce, gettando poi a terra un involucro. I carabinieri lo hanno raggiunto ed è stato trovato in possesso di 100 euro in contanti, in banconote di vario taglio. L’involucro, prontamente recuperato, conteneva una dose di hashish pari a circa 2 grammi.

I successivi approfondimenti e la perquisizione domiciliare hanno confermato le ipotesi. Trovati infatti ulteriori 80 grammi circa di hashish, in parte suddivisi in due panetti e in parte già ripartiti in 8 singole dosi, pronte per lo spaccio al dettaglio. Nella disponibilità del giovane sono stati poi sequestrati un bilancino di precisione, due coltelli e un taglierino, tutti con evidenti tracce di sostanza stupefacente sul filo della lama. Oltre alla somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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