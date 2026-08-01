Nella notte del 30 luglio verso le due, i militari della Sezione Radiomobile di Biella, durante il proprio servizio di pattuglia, hanno notato due giovani. Erano fermi nei pressi di un noto locale pubblico scambiarsi qualcosa.

Fermati fuori da un locale: uno era uno spacciatore

Li hanno quindi fermati ed identificati in un 22enne tunisino ed un 23enne egiziano, entrambi residenti nel biellese, ed hanno subito visto come fossero particolarmente nervosi, oltre a sentire un intenso odore di sostanza stupefacente.

Uno dei due infatti tentava di nascondere sotto il piede uno spinello, mentre nella biancheria nascondeva una bustina in plastica contenente un panetto di hashish di circa 20 grammi. Chiesto il supporto di altre pattuglie, i Carabinieri hanno quindi proceduto ad una perquisizione dell’abitazione del ragazzo, dove è stato trovato altro stupefacente dello stesso tipo oltre a decine di bustine di cellophane trasparenti, tipicamente utilizzate per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

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