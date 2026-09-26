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Anziana soccorsa in casa in piena notte

E’ successo la scorsa notte, la pensionata è stata soccorsa da vigili del fuoco e personale medico

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anziana soccorsa in casa
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Anziana soccorsa in casa in piena notte. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 4. E’ stata lei stessa a lanciare l’allarme.

Anziana soccorsa in casa

Stando a quanto si è appreso dalle forze dell’ordine, la pensionata è caduta nella propria abitazione. E, a causa del colpo, non sarebbe più riuscita ad alzarsi. E’ però riuscita a dare l’allarme e in breve tempo i soccorsi sono giunti nella sua abitazione.

I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento, permettendo così al personale medico di prestare alla donna i primi soccorsi. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.
LEGGI ANCHE: Cade in casa: soccorsa dai vigili del fuoco con autoscala e toboga

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