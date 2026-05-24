BiellaCronaca
Cade in casa: soccorsa dai vigili del fuoco con autoscala e toboga
Intervento al quinto piano di un condominio a Biella
Cade in casa: soccorsa dai vigili del fuoco con autoscala e toboga.
Cade in casa: soccorsa dai vigili del fuoco con autoscala e toboga
Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, 24 maggio, a Biella per soccorrere una donna rimasta ferita dopo una caduta all’interno della propria abitazione.
La squadra intervenuta ha raggiunto il quinto piano del condominio con l’autoscala, prestando le prime cure alla donna. Successivamente è stata trasferita a terra con il toboga e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno accompagnata in ospedale.
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