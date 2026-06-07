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Animale selvatico investe un’auto…

Sandigliano

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11 secondi fa

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Animale selvatico investe un'auto...
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Animale selvatico investe un’auto…

Questa volta non e’ stata l’auto ad investire l’animale selvatico, ma e’ successo il contrario. Uscito improvvisamente dalla macchia verde, l’animale e’ andato a sbattere contro la fiancata di una vettura in transito e poi si e’ dileguato.

Il fatto e’ accaduto ieri mattina, verso le ore 10, a Sandigliano, lungo la strada provinciale 400, nei pressi della Filatura Monteleone. Alla guida del mezzo, una Volvo, c’era un uomo di 54 anni, rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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