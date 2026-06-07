CircondarioCronaca
Animale selvatico investe un’auto…
Sandigliano
Animale selvatico investe un’auto…
Questa volta non e’ stata l’auto ad investire l’animale selvatico, ma e’ successo il contrario. Uscito improvvisamente dalla macchia verde, l’animale e’ andato a sbattere contro la fiancata di una vettura in transito e poi si e’ dileguato.
Il fatto e’ accaduto ieri mattina, verso le ore 10, a Sandigliano, lungo la strada provinciale 400, nei pressi della Filatura Monteleone. Alla guida del mezzo, una Volvo, c’era un uomo di 54 anni, rimasto illeso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.
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