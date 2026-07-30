Alla guida di una macchina rubata: denunciato

Alla guida di una macchina rubata. La polizia locale di Biella ha denunciato un cittadino straniero di 46 anni, residente in provincia di Milano, fermato nel primo pomeriggio di lunedì.

Alla guida di una macchina rubata

Gli agenti, impegnati nel quotidiano controllo del territorio comunale, hanno intimato l’alt al veicolo, una Seat Ateca. Le verifiche eseguite dalla Centrale Radio Operativa del Comando di via Tripoli hanno permesso di accertare che il mezzo risultava rubato il 5 giugno 2026.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato per il reato di ricettazione. L’autovettura è stata invece restituita al legittimo proprietario.

«Un intervento che dimostra ancora una volta quanto siano importanti il controllo del territorio e la presenza quotidiana della polizia locale – sottolinea l’assessore Giacomo Moscarola -. Ringrazio gli agenti per la professionalità e l’attenzione con cui svolgono il loro lavoro, garantendo sicurezza e legalità. Anche episodi come questo confermano il valore di un’attività di controllo costante e puntuale».

LEGGI ANCHE: Furto alla concessionaria Car&Car di Gaglianico

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook