Accorrete, il mio amico è morto

Momenti di paura l’altra sera a Ponderano. Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono stati allertati da un uomo preoccupato per le sorti di un suo amico, che non dava più notizie di sè. In effetti, il soggetto in questione – di 89 anni – non rispondeva al telefono e al campanello di casa.

Per fortuna, alla fine si è scoperto che l’anziano era barricato nel suo appartamento per paura che a suonare alla porta fossero dei truffatori. Alla vista dei carabinieri si è però tranquillizzato e ha fatto entrare i soccorritori.

A dare l’allarme è stato un vicino di 75 anni.

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