«Abbiamo trovato i ladri in casa». I cassetti svuotati, i gioielli spariti e, soprattutto, la paura di essersi ritrovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. È quanto accaduto martedì sera a una famiglia di Zumaglia, vittima di un furto in abitazione che ha avuto anche un risvolto particolarmente inquietante. Il marito, rientrando a casa, si è trovato faccia a faccia con i ladri, due uomini, che sono poi fuggiti passando dal giardino.

«Abbiamo trovato i ladri in casa»

A raccontare la vicenda è la moglie, che per tutelare la propria privacy e quella dei familiari preferisce non comparire con il suo vero nome. La chiameremo Francesca. «Meno male che mio marito è rincasato 10 minuti prima di me e mio figlio – premette -, evitandoci di vivere un trauma ancora maggiore».

Il furto è avvenuto poco dopo le 19. I malviventi sono entrati da una finestra del piano terra, sfondando il vetro. Hanno sottratto alcuni preziosi. Poi sono fuggiti e si sono allontanati in auto.

A rendere ancora più difficile superare l’accaduto è il fatto che, secondo quanto riferisce la donna, non si tratterebbe di un episodio isolato. «Non è il primo furto nella nostra zona – sottolinea -. Da agosto a oggi saranno stati almeno cinque o sei. Adesso siamo tutti un po’ in allerta. È bene che le persone sappiano in quali zone avvengono i furti. Magari così rimangono più attente e riescono a cogliere segnali o rumori che altrimenti non noterebbero».

Un invito alla prudenza, ma anche a prestare attenzione ad alcuni aspetti pratici che spesso vengono sottovalutati. Francesca, per esempio, richiama il tema delle assicurazioni: «In caso di furto possono chiedere scontrini e prove del pagamento. Oltre alla documentazione che dimostri il possesso degli oggetti rubati. Sarebbe utile fare degli inventari, anche fotografici, dei propri beni. Possono tornare comodi in situazioni come questa. Anche perché penso che nessuno dopo molti anni abbia ancora lo scontrino del bracciale che gli hanno regalato per il battesimo».

«Il danno economico è il meno»

Il vero “prezzo” del furto, secondo Francesca, non si misura soltanto nel valore degli oggetti portati via. Il problema sono gli strascichi psicologici: «Il danno economico è il meno, le cose si possono anche ricomprare. La parte brutta è il senso di violazione e di insicurezza. Eravamo convinti di stare in un posto tranquillo. Ora viviamo con un po’ d’angoscia addosso».

Sono passati alcuni giorni, ma la sensazione di insicurezza non è ancora svanita. Anche per questo ha accettato di raccontare pubblicamente tutto, pur mantenendo l’anonimato: «Credo sia giusto parlare di questi episodi e generare un minimo di allerta. Dobbiamo tutti tenere gli occhi un po’ più aperti e fare attenzione alle misure di sicurezza. Se non hai contezza del fatto che nella tua zona si stanno verificando furti, magari non prendi certe precauzioni. Stai meno attento e non fai caso a segnali e rumori insoliti, perché pensi di poter dormire tranquillo. Poi una sera, all’improvviso, quella tranquillità viene bruscamente interrotta».

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