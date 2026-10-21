Circondario
Il manto stradale ha ceduto: chiusa la via Santuario d’Oropa
Disagi al traffico a Cossila
Continua il disagio lungo la via Santuario d’Oropa a Cossila San Grato, momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.
Vietato momentaneamente l’accesso in via Santuario d’Oropa
La via di accesso al centro di Cossila San Grato sarebbe chiusa al civico 1 e 2, in prossimità dell’incrocio con Strada della Nera, a causa di un cedimento del manto stradale.
Stando al racconto di un residente, il cedimento sarebbe dovuto a lavori sul manto stradale, per la probabile istallazione di qualche tubatura.
La decisione di transennare la strada è stata assunta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 ottobre.
Gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area, in attesa dell’intervento del personale incaricato.
I residenti, che mesi fa avevano segnalato a La provincia di Biella perdite di acqua dall’asfalto tra i numeri civici 18 e 28, ora lamentano ulteriore disagio, che si aggiunge a quello causato dalla chiusura della molto frequentata via Pietro Micca.
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Immagine di repertorio
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