Chiusa via Pietro Micca. Alle 13 le transenne hanno segnato l’inizio dei lavori che interesseranno il tratto tra la rotonda di via La Marmora e piazza “del Bersagliere”.

Non mancheranno i disagi in una delle strade più frequentate del cuore della città.

Chiusa via Pietro Micca

Il cantiere ha un duplice obiettivo. Da un lato dare continuità e maggiore uniformità alla pavimentazione del centro, proseguendo il lavoro già realizzato in via Italia. Dall’altro mettere mano alle criticità della stessa via Pietro Micca, dove non mancano diversi tratti con sanpietrini sconnessi o saltati. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 15 dicembre.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti. La zona è particolarmente trafficata, soprattutto nelle ore di punta, quando si concentrano gli spostamenti di lavoratori e studenti, oltre al passaggio del trasporto pubblico. L’amministrazione comunale punta a contenere il più possibile le problematiche e a ridurre l’impatto del cantiere sulla viabilità.

La nuova pavimentazione di via Pietro Micca sarà realizzata con la stessa cubettatura e la medesima lavorazione già utilizzate in via Italia. Creando così un collegamento uniforme tra le diverse zone del centro.

LEGGI ANCHE: Parte il cantiere in via Pietro Micca: tutte la variazioni di auto e bus

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook