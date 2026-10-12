Parte il cantiere in via P. Micca: tutte la variazioni di auto e bus .

Parte il cantiere in via P. Micca: tutte la variazioni di auto e bus

Si annuncia un inizio settimana di fuoco per la città. Da oggi, e fino al 15 dicembre, via Pietro Micca sarà chiusa al traffico nel tratto tra la piazza “del Bersagliere”, inclusa, e via La Marmora. Una decisione che sta generando forte preoccupazione e polemiche tra residenti, lavoratori, studenti e famiglie che ogni giorno raggiungono il centro dove si concentrano uffici, attività commerciali e scuole di ogni ordine e grado.

Tra divieti di sosta, strade chiuse e modifiche al trasporto pubblico, c’è già chi studia percorsi alternativi mentre i residenti in zona si interrogano su dove poter lasciare l’auto. «Con le linee degli autobus deviate e le fermate spostate, raggiungere la scuola rischia di diventare un inferno – spiega una studentessa del Bona -. E anche farsi accompagnare in macchina diventa un problema soprattutto per chi, come me, viene da fuori e deve fare i conti con tutte le nuove limitazioni al traffico».

Alle sue parole fanno eco quelle di una residente: «Abito proprio in uno dei tratti interessati dai lavori: dove mettiamo l’auto? Già normalmente trovare un posto in zona è un’impresa, adesso come faremo? E poi bisogna pensare agli anziani, che si troveranno a parcheggiare lontano e a spostarsi con le borse della spesa fino alle proprie abitazioni. Non si può ignorare l’impatto che queste limitazioni avranno sulla vita di tutti i giorni».

Sulle questione interviene anche l’assessore ai lavori pubblici Luca Castagnetti. «I lavori dureranno circa due mesi, sicuramente ci sarà un disagio considerando che la zona è molto trafficata. Credo però che sia valsa la pena intercettare questo finanziamento da circa 1,5 milioni per assicurare finalmente alla città un lavoro di pavimentazione definitivo su questo tratto di strada – spiega -. All’interno di questo finanziamento abbiamo potuto inserire anche l’illuminazione dei passaggi pedonali di via La Marmora, che sono stati teatro di molti incidenti».

Variazioni per le auto

I divieti di sosta con rimozione forzata partiranno dalle 22 di questa domenica e saranno validi fino alle 24 del 15 dicembre nelle seguenti aree: via P. Micca (entrambe le corsie di marcia) nel tratto compreso tra via La Marmora e piazza La Marmora; piazza La Marmora (tutta la piazza); via Oberdan, stallo carico/scarico merci del civico 18; via Oberdan 3 stalli di sosta all’altezza del civico 17; via Oberdan 3 stalli di sosta all’altezza del civico 22; via N. Sauro stallo carico/scarico merci al civico 11 A; via N. Sauro 4 stalli di sosta a pagamento al civico 12; via N. Sauro 4 stalli di sosta al civico 14 A più 1 stallo di fronte allo stesso civico, senza inibire gli stalli disabili; via E. Bona angolo via De Genova 2 stalli per riposizionamento campana del vetro; via De Genova 2 stalli di sosta, su ambo i lati, nei pressi del civico 8 A; via De Genova tra via E. Bona e via Villani stalli posti al centro strada e in aree di manovra; via Mazzini 12 stalli di sosta tra il civico 47 e l’intersezione con via Monte Mucrone (compresa l’area tra i civici 39 e 41); via Monte Mucrone 2 stalli di sosta all’intersezione con via Mazzini; via Garibaldi tratto tra via Gramsci e via Vescovado per fermata autobus di linea (tratto compreso tra area di cantiere e il dehors presente); piazzale De Agostini (area adiacente la base della funicolare) con interessamento anche dell’area posta all’intersezione con piazza Curiel per 4 stalli di sosta vietata.

È istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza, dalle 14.15 di lunedì alle 24 del 15 dicembre, nelle seguenti aree: piazza La Marmora (tutta la piazza); via P. Micca, dall’intersezione con via La Marmora fino a piazza La Marmora.

È istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare mediante doppio senso di marcia alternato a vista, dalle 9 di lunedì alle 24 del 15 dicembre nelle seguenti aree: via Oberdan, tratto compreso tra via De Marchi e via P. Micca; via Oberdan, tratto compreso tra via Garlanda e via P. Micca; via N. Sauro, tratto compreso tra via De Marchi e via P. Micca; via N. Sauro, tratto compreso tra via E. Bona e via P. Micca; via Mazzini, tratto compreso tra via Monte Mucrone e piazza La Marmora; via Villani, tratto compreso tra via De Genova e via E. Bona; via De Marchi, tratto compreso tra N. Sauro e via De Genova; via De Genova tratto compreso tra via P. Micca e via De Marchi; via De Genova tratto compreso tra via Villani e via P. Micca; via De Fango tratto tra via P. Micca e piazzale chiostro S. Sebastiano; via P. Micca tra via Arnulfo e piazza La Marmora.

E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, sempre nello stesso periodo, in via Gramsci, tratto compreso tra via Garibaldi e piazza La Marmora.

E’ istituito il divieto di transito, eccetto aventi diritto e autobus, in via S. Ferrero tratto compreso tra via Arnulfo e via P. Micca; per i veicoli di massa complessiva superiore a 35 q in via Q. Sella e in via S. Ferrero nel tratto compreso tra via P. Micca e via Q. Sella, sempre dalle 9 di lunedì alle 24 del 15 dicembre.

Nel medesimo periodo è istituito il senso unico di marcia: in via Garlanda, con direzione nord – sud, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Lamarmora; in via Mazzini, con direzione est – ovest, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Monte Mucrone, con obbligo di svolta a sinistra in via Monte Mucrone eccetto aventi diritto e mezzi di soccorso in emergenza; in via Garibaldi, con direzione sud – nord, nel tratto compreso tra via Gramsci e via Arnulfo con divieto di accesso verso via Garibaldi per chi percorre via Arnulfo con direzione da via P.Micca a via Seminari.

Infine è istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Seminari per chi percorre via Arnulfo con direzione ovest – est verso via Garibaldi.

Variazioni Atap

Linea 900 – Anello Urbano Biella

Provenendo da via Galimberti/via Fecia di Cossato, deviazione su via La Marmora, via Garibaldi (con istituzione fermata provvisoria all’altezza del civico 20), via Arnulfo, via Sebastiano Ferrero, via Pietro Micca e percorso normale.

Linea 909- Servizio sostitutivo funicolare “Biella Piano-Biella Piazzo”

FASE 1 (piazza La Marmora chiusa): spostamento del capolinea di partenza e arrivo in piazzale Alberto De Agostini con individuazione di apposita area delimitata e libera da parcheggi, per consentire in sicurezza le fasi di carico/scarico utenti e i tempi di attesa/rifasamento fra le varie corse.

FASE 2 (riapertura transito in piazza La Marmora): ripresa del servizio normale con capolinea di partenza e di arrivo in piazza La Marmora.

Linea 360-Biella San Paolo-Cossila-Favaro-Oropa

IN SALITA VERSO OROPA: provenendo da via Lamarmora, deviazione su via Garibaldi (con istituzione fermata provvisoria all’altezza del civico 20), via Arnulfo, via Sebastiano Ferrero, via Pietro Micca e percorso normale.

IN DISCESA DA OROPA: provenendo da via Ramella Germanin, alla rotonda con via Cavour deviazione mantenendo via Ramella Germanin, piazza Battiani, via Marocchetti, via Galilei, via della Repubblica, viale Matteotti, via Cernaia, via Carso e percorso normale.

Linea 350 – Sordevolo-Pollone-Biella-Pralungo-S.Eurosia

FASE 1 (p.zza La Marmora chiusa) IN SALITA VERSO PRALUNGO: Provenendo da via XX settembre/via Gramsci, deviazione con svolta a destra su via Garibaldi (con istituzione fermata provvisoria all’altezza del civico 20), via Arnulfo, via Sebastiano Ferrero, via Pietro Micca e percorso normale.

IN DISCESA DA PRALUNGO: provenendo da via Tollegno/via Italia, deviazione su via Galilei, via della Repubblica, viale Matteotti, via Cernaia, via Carso e percorso normale.

FASE 2 (riapertura transito in piazza La Marmora): ripresa del servizio normale con transito in piazza La Marmora.

Linea 599 – Biella – Giri Scuole

– Corse ingresso scuola succursali

Le corse n°. 947 e 907 Giri scuole C che prevedono capolinea di arrivo in via Cavour/piazza Martiri alle 7:44, provenendo da via Galimberti/via Fecia di Cossato, deviazione su via La Marmora, via Garibaldi (con istituzione fermata provvisoria all’altezza del civico 20), via Arnulfo, via Sebastiano Ferrero, via Pietro Micca e percorso normale.

La corsa n. 914 Giro scuole L che prevede transito da via Cavour/piazza Martiri alle 7:40 con destinazione Pavignano via Piedicavallo, effettuerà il medesimo percorso deviato sopra indicato.

– Corse uscita scuola succursali

Le corse n.° 906 delle 13.25 e n.° 956 delle 14:02 Giri scuole C da via Cavour/piazza Martiri effettueranno capolinea di partenza lato scuola con direzione di marcia verso nord, con nuovo percorso su via Cavour, via Cesare Battisti, piazza Battiani, via Marocchetti, via Galilei, via della Repubblica, via Cernaia, via Carso, Movicentro Biella San Paolo Fs. Tali corse non transiteranno né da viale Matteotti nè dai Licei di via Galimberti.

La corsa n.° 962 delle 13.25 da via Cavour/piazza Martiri sarà effettuata con nuovo percorso e con capolinea di partenza da via La Marmora Provincia (portici), effettuando il carico degli studenti dell’Istituto Bona, rotatoria, per poi proseguire verso i Licei di via Galimberti e percorso normale sino al Movicentro Biella San Paolo Fs.

La corsa n.° 954 delle 14.05 da piazza La Marmora Giro scuole Cl sposterà, al medesimo modo, il capolinea di partenza in via La Marmora Provincia (portici), effettuando il carico degli studenti dell’Istituto Bona, per poi proseguire verso i Licei di via Galimberti e percorso normale sino al Movicentro Biella San Paolo Fs.

Si precisa che lunedì la chiusura del tratto di via Pietro Micca e le relative deviazioni di percorso del trasporto pubblico locale saranno attuate solamente dopo le 14.10, consentendo fino a tale orario il normale servizio delle varie linee e in particolare il transito dei due giri scuole C e C1 provenienti da via Cavour e da piazza La Marmora verso via La Marmora.

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