Debutta il circuito TTC: sabato si corre la Ysangarda Night Trail

Iscrizioni ancora aperte, due i percorsi a disposizione

Si inaugura sabato 31 gennaio il circuito TTC (“Trail Turismo Csen”) con il primo appuntamento di due gare non competitive, che si terranno in contemporanea a Candelo: la Ysangarda Night Trail K10 e la Ysangarda Night Trail K19. Per rientrare tra i finisher del circuito sarà sufficiente completarne una delle due a scelta.

Le iscrizioni alle due manifestazioni sono ancora aperte e sono effettuabili tramite la sezione “Iscrizioni” del sito ufficiale dell’evento.

Le iscrizioni al circuito TTC sono gratuite e fondamentali per essere candidati al premio finisher. Sono possibili attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella, tramite un modulo apposito consegnato dai singoli organizzatori delle manifestazioni oppure con QR Code, presente anche sulla locandina TTC.

Sul sito CSEN Biella sono consultabili anche il regolamento per la partecipazione e il calendario completo delle gare.

