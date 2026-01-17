C’è un progetto che nasce dal cuore, prima ancora che dalla mente, e che negli ultimi due anni ha saputo toccare la vita di molte donne. Si chiama DanceSoul Project ed è l’idea della biellese Carola Balocco, ballerina diplomata al M.A.S. di Milano, che ha trasformato il suo percorso artistico e personale in un’esperienza collettiva di ascolto, espressione e cura di sé.

DanceSoul Project celebra domani due anni di vita

Il progetto ha preso forma il 18 gennaio 2024, giorno della prima lezione di prova. Il nome unisce due parole inglesi – dance (danza) e soul (anima) – che rappresentano l’essenza stessa del percorso. Ogni incontro si articola infatti in due momenti chiave: uno introspettivo, dedicato all’ascolto interiore, e uno espressivo, in cui il corpo diventa veicolo di emozioni e consapevolezza.

Meditazione, danza, musica, scrittura, parole, specchio: sono questi alcuni degli strumenti utilizzati per creare uno spazio sicuro e “sacro”, dove le partecipanti possono semplicemente essere se stesse. Un luogo in cui riconnettersi alla propria anima, costruire legami autentici con altre donne, riscoprire la propria sensualità, ritagliarsi un tempo di silenzio nel caos quotidiano e imparare a guardarsi con maggiore amore e rispetto.

Dalla perdita alla rinascita

Dietro DanceSoul Project c’è anche una storia personale profonda. L’ispirazione nasce dalla madre di Carola, che durante la malattia faticava a riconoscersi nel proprio corpo e a sentirsi ancora bella. Un dolore che ha spinto la fondatrice a dedicare il progetto alle donne, come gesto d’amore e omaggio alla figura femminile più importante della sua vita.

Il percorso, però, non è stato privo di ostacoli. Dopo la perdita del padre, Carola ha sospeso le lezioni per alcuni mesi. Ma il ricordo di quel momento in cui, al termine della prima serata di prova, lui l’aspettò fuori dalla palestra per dirle semplicemente “sono orgoglioso di te”, è rimasto una forza silenziosa e potente. È anche grazie a quelle parole che oggi il progetto continua a vivere.

Questa domenica DanceSoul Project festeggia due anni di attività con un incontro speciale presso la Casa del Popolo di Vigliano, in via Chiesa 5, dalle 14:00 alle 16:00. L’evento è aperto a tutte le donne, senza limiti di età. È consigliato portare con sé un tappetino e un plaid; il contributo simbolico richiesto è di 10 euro.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto scrivendo su WhatsApp al 389.9941063 oppure su Instagram cercando il profilo @dancesoul_project_bycarola.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook