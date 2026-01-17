Seguici su

Lunedì la gara telefonica per una colonscopia alla LILT

Un servizio prezioso

Pubblicato

42 minuti fa

il

Lunedì la gara telefonica per una colonscopia alla LILT. Le prenotazioni potranno essere effettuate solo telefonicamente, chiamando il numero dedicato 0158352152 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Lunedì prossimo 19 gennaio sarà di nuovo possibile prenotare gli esami colonscopici alla LILT  per i mesi di febbraio e marzo (54 posti totali disponibili).

Le prenotazioni potranno essere effettuate solo telefonicamente, chiamando il numero dedicato 0158352152 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 (non verranno più fissati appuntamenti direttamente a Spazio LILT).  Ad esaurimento delle disponibilità, il servizio di prenotazione telefonica non sarà più attivo fino al mese successivo.

L’ultima volta si è scatenata una vera e propria “gara” telefonica per ottenere uno dei posti disponibili. Il centralito della LILT è stato preso d’assalto da centinaia di persone a caccia di un posto. Si tratta di un segno evidente di quanto sia importante e ricercato questo prezioso servizio offerto dalla LILT.

Cosa bisogna sapere

Ricordiamo che non  è più possibile fissare appuntamenti direttamente a Spazio LILT.

GIORNO DI PRENOTAZIONE PER LE DISPONIBILITÀ DI FEBBRAIO E MARZO 2026:
LUNEDì 19 GENNAIO (54 posti totali disponibili)

In particolare:
•⁠ ⁠Per l’esame non è necessaria la prescrizione medica
•⁠ ⁠Il servizio è rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 45 e i 74 anni
•⁠ ⁠L’esame viene eseguito in blanda sedazione cosciente e analgesia (farmaci antidolorifici) per via endovenosa
•⁠ ⁠In nessun caso sarà possibile effettuare l’esame in anestesia totale
•⁠ ⁠Al momento della prenotazione è necessario segnalare eventuali casi di limitata autosufficienza poiché la procedura richiede anche la collaborazione diretta del paziente.

