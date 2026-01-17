Lunedì la gara telefonica per una colonscopia alla LILT. Le prenotazioni potranno essere effettuate solo telefonicamente, chiamando il numero dedicato 0158352152 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Lunedì prossimo 19 gennaio sarà di nuovo possibile prenotare gli esami colonscopici alla LILT per i mesi di febbraio e marzo (54 posti totali disponibili).

Le prenotazioni potranno essere effettuate solo telefonicamente, chiamando il numero dedicato 0158352152 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 (non verranno più fissati appuntamenti direttamente a Spazio LILT). Ad esaurimento delle disponibilità, il servizio di prenotazione telefonica non sarà più attivo fino al mese successivo.

L’ultima volta si è scatenata una vera e propria “gara” telefonica per ottenere uno dei posti disponibili. Il centralito della LILT è stato preso d’assalto da centinaia di persone a caccia di un posto. Si tratta di un segno evidente di quanto sia importante e ricercato questo prezioso servizio offerto dalla LILT.

Cosa bisogna sapere

Ricordiamo che non è più possibile fissare appuntamenti direttamente a Spazio LILT.

GIORNO DI PRENOTAZIONE PER LE DISPONIBILITÀ DI FEBBRAIO E MARZO 2026:

LUNEDì 19 GENNAIO (54 posti totali disponibili)

In particolare:

•⁠ ⁠Per l’esame non è necessaria la prescrizione medica

•⁠ ⁠Il servizio è rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 45 e i 74 anni

•⁠ ⁠L’esame viene eseguito in blanda sedazione cosciente e analgesia (farmaci antidolorifici) per via endovenosa

•⁠ ⁠In nessun caso sarà possibile effettuare l’esame in anestesia totale

•⁠ ⁠Al momento della prenotazione è necessario segnalare eventuali casi di limitata autosufficienza poiché la procedura richiede anche la collaborazione diretta del paziente.

